Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:44

Главная / Новости /

Мощное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля

Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании

общество погода

08:44

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первые дни апреля в столичном регионе ожидается мощное вторжение полярного воздуха, говорится на портале "Метеовести".

Температура воздуха в среду понизится почти на 5 градусов из-за холодного фронта, который пришел в мегаполис в среду. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, ожидается до 3 градусов тепла.

С четверга облака рассеются. В пятницу возможны небольшие дожди, столбики термометров опять поползут вверх и в выходные дни в Москве – до +10-13.

В субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, температура воздуха будет превышать норму и соответствовать показателям апреля. С 29 марта в Москве будет распространяться западный антициклон и начнет становиться теплее. 30 марта в столице днем будет +5...+10 градусов.

"К сожалению, это не последнее похолодание. По предварительным прогнозам, более мощное вторжение полярного воздуха ждет жителей центра России в первые дни апреля", – отметили в центре погоды.

Ранее сообщалось, что весна пришла в столицу на десять дней раньше. По данным Гидрометцентра России, 26 марта средняя температура воздуха превысила климатическую норму более чем на два градуса. Более того, согласно прогнозам, в ближайшие выходные температура будет соответствовать показателям апреля.

"Утро": облачная погода ожидается в столице 27 марта

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика