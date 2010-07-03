Мощное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В первые дни апреля в столичном регионе ожидается мощное вторжение полярного воздуха, говорится на портале "Метеовести".
Температура воздуха в среду понизится почти на 5 градусов из-за холодного фронта, который пришел в мегаполис в среду. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, ожидается до 3 градусов тепла.
С четверга облака рассеются. В пятницу возможны небольшие дожди, столбики термометров опять поползут вверх и в выходные дни в Москве – до +10-13.
В субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, температура воздуха будет превышать норму и соответствовать показателям апреля. С 29 марта в Москве будет распространяться западный антициклон и начнет становиться теплее. 30 марта в столице днем будет +5...+10 градусов.
"К сожалению, это не последнее похолодание. По предварительным прогнозам, более мощное вторжение полярного воздуха ждет жителей центра России в первые дни апреля", – отметили в центре погоды.
Ранее сообщалось, что весна пришла в столицу на десять дней раньше. По данным Гидрометцентра России, 26 марта средняя температура воздуха превысила климатическую норму более чем на два градуса. Более того, согласно прогнозам, в ближайшие выходные температура будет соответствовать показателям апреля.
"Утро": облачная погода ожидается в столице 27 марта
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.