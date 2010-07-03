Мощное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первые дни апреля в столичном регионе ожидается мощное вторжение полярного воздуха, говорится на портале "Метеовести".

Температура воздуха в среду понизится почти на 5 градусов из-за холодного фронта, который пришел в мегаполис в среду. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, ожидается до 3 градусов тепла.

С четверга облака рассеются. В пятницу возможны небольшие дожди, столбики термометров опять поползут вверх и в выходные дни в Москве – до +10-13.

В субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, температура воздуха будет превышать норму и соответствовать показателям апреля. С 29 марта в Москве будет распространяться западный антициклон и начнет становиться теплее. 30 марта в столице днем будет +5...+10 градусов.

"К сожалению, это не последнее похолодание. По предварительным прогнозам, более мощное вторжение полярного воздуха ждет жителей центра России в первые дни апреля", – отметили в центре погоды.

Ранее сообщалось, что весна пришла в столицу на десять дней раньше. По данным Гидрометцентра России, 26 марта средняя температура воздуха превысила климатическую норму более чем на два градуса. Более того, согласно прогнозам, в ближайшие выходные температура будет соответствовать показателям апреля.