Похолодание до 5 градусов мороза ожидается в столице в среду

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода без осадков и до 5 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 27 февраля.

Как сообщает портал "Метеоновости", столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах – гололедица.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 3 до минус 1 градуса, по области – от минус 5 до 0 градусов.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60 процентов.

По прогнозам синоптиков, в выходные в Москву придут январские морозы. В ночные часы в городе ожидается до минус 20 градусов и снегопады.