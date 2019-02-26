В среду в столицу придет небольшое похолодание

В среду, 27 февраля, в столице сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в ночные часы опустится до -4... -6 градусов, по области – до -8, днем столбики термометров покажут -2... -4, в регионе – от -1 до -6.
Ветер будет дуть западный, со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
По прогнозам синоптиков, в выходные в Москву придут январские морозы. В ночные часы в городе ожидается до -20 градусов. Пройдут снегопады.
Ранее сообщалось, что в первый день весны в мегаполисе ожидается аномально низкое атмосферное давление. Показания барометров окажутся в "яме" – 721 миллиметр ртутного столба. Такие показатели давления ниже нормы на 24 единицы.
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