В среду в столицу придет небольшое похолодание

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 27 февраля, в столице сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в ночные часы опустится до -4... -6 градусов, по области – до -8, днем столбики термометров покажут -2... -4, в регионе – от -1 до -6.

Ветер будет дуть западный, со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, в выходные в Москву придут январские морозы. В ночные часы в городе ожидается до -20 градусов. Пройдут снегопады.

Ранее сообщалось, что в первый день весны в мегаполисе ожидается аномально низкое атмосферное давление. Показания барометров окажутся в "яме" – 721 миллиметр ртутного столба. Такие показатели давления ниже нормы на 24 единицы.