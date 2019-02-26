Январские морозы ударят в столице в первые дни весны

В выходные в Москву придут январские морозы. По данным центра погоды "Фобос", в ночные часы в городе ожидается до минус 20 градусов.
"В субботу, 2 марта, в тылу циклона, пройдут очаговые скоротечные снегопады, похолодание усилится. Минимальная температура минус 9–14 градусов, после полудня минус 5–10 градусов. В воскресенье, 3 марта, Центральная Россия окажется в "мешке" арктического холода, благодаря антициклону, вероятность осадков сократится до минимума. Ночами ударят морозы, до минус 15–20 градусов, днем не выше минус 3–8 градусов, что на 5–7 градусов ниже положенной для начала марта климатической нормы", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в первый день весны в Москве ожидается аномально низкое атмосферное давление. Показания барометров окажутся в "яме" – 721 миллиметр ртутного столба. Такие показатели давления ниже нормы на 24 единицы.
По прогнозам синоптиков, в ночь на 1 марта на Среднерусскую равнину начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром, закружат метели. Кроме того, наметится обратный суточный ход температуры. Под утро воздух остынет до 0... -2 градусов, а днем температура снизится до -5... -7. На дорогах образуется гололедица.
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