"Ведомости": россияне чаще всего увольняются, отработав в компании меньше года

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Почти половина работодателей (45%) пожаловалась на такое явление, как джоб-хоппинг, когда из компании уходят те, кто проработал меньше года. Такое часто практикуют представители рабочего и обслуживающего персонала, сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса.

Исследование показало, что 40% работодателей заметили частые увольнения квалифицированных сотрудников. Почти такой же процент указали на аналогичную тенденцию среди обслуживающего персонала и начинающих специалистов. Самые низкие показатели зафиксированы у руководителей и топ-менеджмента.

Больше 30% опрошенных заявили о растущем уровне текучести кадров. Также 52% признались, что им сложно наладить контакт с сотрудниками, которые родились с 2000 по 2011 год. Почти 90% работодателей отметили "слишком высокие требования к вознаграждению при недостаточных знаниях и навыках", 82% – быструю потерю интереса к работе, 56% – эмоциональную чувствительность, 44% – клиповое мышление подобных работников.

Ранее психолог Вероника Кирсанова рекомендовала руководителям не кричать и не повышать голос для привлечения внимания подчиненных. По ее словам, вербальное насилие снижает вовлеченность сотрудников и их лояльность компании. Агрессивное поведение начальства приведет к разладу внутри коллектива, жалобам и уходу от ответственности, пояснила эксперт.