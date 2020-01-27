На горячую линию Ростуризма участились звонки россиян из-за коронавируса

17:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За минувшие выходные на горячую линию, организованную Ростуризмом и ассоциацией "Турпомощь", поступило около 300 обращений. Из них половина звонков были связаны с поездками в Китай, передает Агентство "Москва".
По словам директора "Турпомощи" Александра Осауленко, в субботу они обработали около 200 обращений, а в воскресенье – чуть больше 100. При этом более 50% обращений были связаны с ситуацией в Китае.
Он посоветовал россиянам отказаться по возможности от транзитных рейсов через Китай и выбирать другие варианты для совершения своих поездок.
"Насколько нам известно, приняты соответствующие решения. Например, "Аэрофлот" будет возвращать денежные средства за рискованные поездки. До тех пор, пока не найдена причина вируса и алгоритм его мутации, лучше держаться от него подальше", – подчеркнул директор ассоциации.
Вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. По последним данным, более 2,7 тысячи человек заражено новым типом пневмонии в Китае. 81 заболевший скончался.
Восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, Сингапуре, Японии и на Тайване, три заболевших – во Франции, два заболевших – во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.
ВОЗ порекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию вируса из Китая. В Кремле отметили, что все необходимые меры предосторожности в РФ применяются.
Кроме того, первый зампред парламентского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что порядка 30 существующих медицинских препаратов эффективно противодействуют коронавирусу 2019-nCoV.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.
"Прямо и сейчас": число жертв китайского коронавируса растет
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