На горячую линию Ростуризма участились звонки россиян из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За минувшие выходные на горячую линию, организованную Ростуризмом и ассоциацией "Турпомощь", поступило около 300 обращений. Из них половина звонков были связаны с поездками в Китай, передает Агентство "Москва".

По словам директора "Турпомощи" Александра Осауленко, в субботу они обработали около 200 обращений, а в воскресенье – чуть больше 100. При этом более 50% обращений были связаны с ситуацией в Китае.

Он посоветовал россиянам отказаться по возможности от транзитных рейсов через Китай и выбирать другие варианты для совершения своих поездок.

"Насколько нам известно, приняты соответствующие решения. Например, "Аэрофлот" будет возвращать денежные средства за рискованные поездки. До тех пор, пока не найдена причина вируса и алгоритм его мутации, лучше держаться от него подальше", – подчеркнул директор ассоциации.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. По последним данным, более 2,7 тысячи человек заражено новым типом пневмонии в Китае. 81 заболевший скончался.

Восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, Сингапуре, Японии и на Тайване, три заболевших – во Франции, два заболевших – во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.

ВОЗ порекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию вируса из Китая. В Кремле отметили, что все необходимые меры предосторожности в РФ применяются.

Кроме того, первый зампред парламентского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что порядка 30 существующих медицинских препаратов эффективно противодействуют коронавирусу 2019-nCoV.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.