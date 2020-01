Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая площадка для регистрации брака открылась в усадьбе Васильчиковых, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Теперь церемонии будут проводить и в отреставрированной усадьбе Васильчиковых, где в декабре открылся Музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как отмечается, это 31-я необычная площадка в Москве, где можно пожениться. Самыми популярными местами для церемоний в городе остаются особняки и усадьбы, а также башни "Москва-Сити".

"В мае 2019 года мы запустили проект по регистрации брака на новых площадках в популярных местах города. Мы видим, что идея понравилась жителям – в прошлом году на этих площадках поженилось более 6,5 тысячи пар. Список новых площадок постоянно пополняется в зависимости от пожеланий москвичей", – отметила Ракова.

Заявление на регистрацию брака в усадьбе можно подать в Тушинском отделе ЗАГС.

В 2019 году самым популярным среди молодоженов стал Дворец бракосочетания № 1, известный как Грибоедовский. Там узаконили отношения свыше 5,6 тысячи влюбленных. Кроме Грибоедовского, в топ-5 излюбленных ЗАГСов вошли Шипиловский, Кутузовский, Таганский и Чертановский.

Ранее были названы самые необычные композиции для свадебных церемоний в Москве. Самой популярной по-прежнему остается "Свадебный марш" Феликса Мендельсона, однако, помимо нее, молодожены заказывают главную тему из сериала "Игра престолов", песню Bitter Sweet Symphony группы The Verve, "Вечную любовь" Шарля Азнавура и песню The Beatles All You Need Is Love.