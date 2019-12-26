В Сети предлагают очиститься от грехов онлайн

13:11
В Сети предлагают очиститься от грехов, не отходя от компьютера
В Сети появились сайты, на которых можно покаяться в грехах и даже исповедаться, передает телеканал Москва 24.
Также пользователи могут подать обычную церковную записку о здравии, упокоении, на сорокоуст, молебен.
Руководитель религиозного онлайн-проекта Павел Димов утверждает, что никаких услуг его сайт не предоставляет, а лишь является "онлайн-проводником в храмы" за добровольные пожертвования.
"Всегда есть для всех храмов договор. Мы работаем исключительно по письменному договору, это нас отличает от множества других сайтов, которые принимают эти требы на неопределенной какой-то основе", – рассказал Димов.
Как оказалось, предложений действительно много. Пользователям предлагают отпустить грехи, не отходя от компьютера. Также можно онлайн заказать молебен в Иерусалиме.
На некоторых ресурсах достаточно ввести "имя грешника", его электронную почту, "суть свершенного греха" и нажать кнопку "отправить".
Настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине Стахий Колотвин рассказал, что технический прогресс дает человеку средства, которые имитируют общение с Богом.
"Очень большая часть верующих хотят сосуществовать, выстраивать свои взаимоотношения с Богом в таком роде, как "субподряде". Что мы вот сами с богом личных взаимоотношений не хотим, мы хотим, чтобы кто-то за нас помолился", – отметил Колотвин.
Однако не понятно, кто является посредником в этом общении.
Протодиакон Андрей Кураев отметил, что вряд ли кто-то другой будет молиться за человека лучше, чем он сам.
"И тем более человек, который вас ну не видел никак, не знает, и вы не знаете, сколько у него этих записочек, и кто он такой", – подчеркнул Кураев.
Тем, кто все же решился исповедаться, юристы рекомендуют прибегать не к сторонним ресурсам, а заходить на официальные сайты храмов.
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