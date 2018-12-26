В Совете Федерации прокомментировали предложение Минздрава запретить продажу табака

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал порталу Москва 24 планы Минздрава вывести табак из легального оборота в 2050 году.
"Правильно делает министерство здравоохранения, тянет за уши нас как нацию из этого болота, из этой трясины никотиновой зависимости. Слава богу, что есть это ведомство, которое это делает и напоминает нам, что ничего для здоровья человека никотин не дает", – рассказал Валерий Рязанский.
Он добавил, что государственные меры не должны быть однобокими. "Одной запретительной философией здесь не обойтись, нужны комплексные меры. С одной стороны, запрет всякого рода суррогатов табака, которые там сосут, нюхают по всякому, электронные носители табака – с этим тоже нужно бороться, есть такой проект закона. С другой стороны, надо заниматься пропагандой здорового образа жизни, увеличивать количество людей, активно занимающихся спортом. Может быть, даже оказание какой-то медикаментозной помощи – способов решения вопроса, чтобы люди отвыкали от этой вредной привычки", – прокомментировал сенатор.
Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы. Согласно концепции, к 2050 году число курильщиков снизится до 5%, и табак будет выведен из продаж. По данным 2016 года, среди россиян курильщиков было около 30%, это более 40 миллионов человек.
В начале июля Минздрав уже предлагал ввести экологический налог на сигареты, мотивируя это вредным воздействием окурков на экологию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.