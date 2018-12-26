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12:57

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В Совете Федерации прокомментировали предложение Минздрава запретить продажу табака

"Нас тянут за уши из болота никотиновой зависимости": сенатор – о запрете табака

общество эксклюзив

12:57

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Фото: depositphotos/fermate

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал порталу Москва 24 планы Минздрава вывести табак из легального оборота в 2050 году.

"Правильно делает министерство здравоохранения, тянет за уши нас как нацию из этого болота, из этой трясины никотиновой зависимости. Слава богу, что есть это ведомство, которое это делает и напоминает нам, что ничего для здоровья человека никотин не дает", – рассказал Валерий Рязанский.

Он добавил, что государственные меры не должны быть однобокими. "Одной запретительной философией здесь не обойтись, нужны комплексные меры. С одной стороны, запрет всякого рода суррогатов табака, которые там сосут, нюхают по всякому, электронные носители табака – с этим тоже нужно бороться, есть такой проект закона. С другой стороны, надо заниматься пропагандой здорового образа жизни, увеличивать количество людей, активно занимающихся спортом. Может быть, даже оказание какой-то медикаментозной помощи – способов решения вопроса, чтобы люди отвыкали от этой вредной привычки", – прокомментировал сенатор.

Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы. Согласно концепции, к 2050 году число курильщиков снизится до 5%, и табак будет выведен из продаж. По данным 2016 года, среди россиян курильщиков было около 30%, это более 40 миллионов человек.

В начале июля Минздрав уже предлагал ввести экологический налог на сигареты, мотивируя это вредным воздействием окурков на экологию.

общество эксклюзив

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