Обратившейся к президенту Стариковой полностью удалили опухоль

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Дарье Стариковой, обратившейся к Владимиру Путину на "прямой линии", полностью удалили опухоль, сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн.

По его словам, девушке сделали операцию, провели несколько курсов химиотерапии. Через несколько месяцев предстоит сделать реконструктивную операцию. Каприн подчеркнул, что вторая операция будет легче, так как опухоли уже нет, передает Агентство "Москва".

Сама Старикова рассказала, что чувствует себя хорошо, поэтому она сможет провести новогодние праздники дома с семьей.

24-летняя жительница Апатит Дарья Старикова 15 июня обратилась на "прямую линию" с президентом России. Девушка рассказала, что ей был ошибочно поставили диагноз "межпозвоночный остеохондроз", при том, что у нее развивалось онкологическое заболевание.

После этого Следственный комитет изъял для проверки все медицинские документы девушки. Девушке придали процессуальный статус потерпевшей по уголовному делу о халатности. Она уже дала показания следователям.