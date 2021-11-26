Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в столичном регионе в пятницу, 26 ноября. Такие данные приводятся на портале "Метеоновости".

По словам синоптиков, днем Москва и Подмосковье окажутся в теплом секторе циклона. В некоторых районах прогнозируются небольшие осадки.

Столбики термометров в столице поднимутся до +1...+3 градусов тепла. При этом по области температура будет варьироваться от –2 до +3 градусов.

В Москве ожидается юго-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом местами не исключены порывы до 12–14 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%", – отмечается в материале.

Специалисты резюмируют, что в Москве установится влажно-прохладная, пасмурная и ветреная погода. Кроме того, содержание кислорода в воздухе будет низким.

Ранее москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении. Как пояснили специалисты, во вторник, 30 ноября, показатель в Москве опустится на барическое дно.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в столице закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем: 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков.

В конце ноября в столичном регионе и Центральной России температура уже на 0,3 градуса превышает статистику, которая держалась в течение многих лет ниже сегодняшнего показателя, уточнил синоптик. Однако, по словам Тишковца, осень скорее завершится еще более теплой погодой.