Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Облачная с прояснениями погода прогнозируется в столичном регионе в пятницу, 26 ноября. Такие данные приводятся на портале "Метеоновости".
По словам синоптиков, днем Москва и Подмосковье окажутся в теплом секторе циклона. В некоторых районах прогнозируются небольшие осадки.
Столбики термометров в столице поднимутся до +1...+3 градусов тепла. При этом по области температура будет варьироваться от –2 до +3 градусов.
В Москве ожидается юго-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом местами не исключены порывы до 12–14 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%", – отмечается в материале.
Специалисты резюмируют, что в Москве установится влажно-прохладная, пасмурная и ветреная погода. Кроме того, содержание кислорода в воздухе будет низким.
Ранее москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении. Как пояснили специалисты, во вторник, 30 ноября, показатель в Москве опустится на барическое дно.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в столице закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем: 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков.
В конце ноября в столичном регионе и Центральной России температура уже на 0,3 градуса превышает статистику, которая держалась в течение многих лет ниже сегодняшнего показателя, уточнил синоптик. Однако, по словам Тишковца, осень скорее завершится еще более теплой погодой.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 26 ноября
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