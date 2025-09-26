CRM: особенности генетики и здоровый образ жизни позволили женщине дожить до 117 лет

Фото: 123RF/halfpoint

Ученые из Института исследований лейкемии имени Жозепа Каррераса в Барселоне рассказали, что самая пожилая женщина в мире дожила до 117 лет благодаря генетике и здоровому образу жизни, сообщает News.ru со ссылкой на Cell Reports Medicine (CRM).

Речь идет о Марии Браньяс. Ученые изучили ее ДНК и выяснили, что ее клетки функционировали так, как обычно это происходит у молодых людей. Кроме того, наблюдались редкие генетические варианты, которые связаны с крепким иммунитетом, здоровым сердцем и мозгом.

Помимо этого, в ее организме были выявлены крайне низкие уровни воспаления, "плохого" холестерина и триглицеридов.

Ученые также предполагают, что роль сыграл образ жизни Браньяс. Она была активна и энергична, ела по принципам средиземноморской диеты и не прекращала заниматься умственным трудом.

Ранее 111-летняя жительница Великобритании Хильда Лак назвала шоколад секретом своего долголетия. Она также заявила, что считает причиной своей долгой жизни чтение любовных романов и тот факт, что она никогда не курила и не употребляла алкоголь.

