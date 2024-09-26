Счетная палата выявила у россиянина 26 льготных ипотечных кредитов

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У одного из россиян оказалось 26 льготных ипотечных кредитов, сообщается в отчете Счетной палаты РФ об использовании бюджетных средств на программы господдержки ипотечного кредитования в 2021–2023 годах.

Максимальная сумма льготной ипотеки, взятой одним человеком, превысила 196 миллионов. В целом в стране нашли почти 115 тысяч граждан, которые оформляли несколько льготных ипотек – два и более. Их совокупная задолженность составила более триллиона рублей. При этом лишь 1 500 граждан оформили по 5 и более ипотечных кредитов на общую сумму более 42 миллиардов рублей.

По версии палаты, такие клиенты не были целевой аудиторией для программ с государственной поддержкой, так как заемщики, способные брать 5 и более кредитов, имеют доходы выше среднего, поэтому и не нуждаются в поддержке РФ для улучшения жилищных условий.

Ранее финансисты призвали не торопиться погашать кредиты в 2024 и 2025 годах, так как экономически будет выгоднее положить свободные средства на вклад. Это связано с тем, что ключевая ставка начнет свое снижение не ранее весны 2025 года. Поэтому в ближайшее время плата за обслуживание взятых ранее кредитов оказывается меньше, чем ставки по текущим банковским депозитам.

