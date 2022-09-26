Врач рассказала о смертельном заболевании беременных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности, гемостазиолог Ольга Каплина рассказала о смертельном заболевании беременных. По ее словам, тромбоз может привести к закупорке сосудов плаценты и гибели плода, сообщает "Лента.ру".
Врач пояснила, что во время беременности повышается риск тромбозов и заболеваний, связанных со свертываемостью крови. В этот период, по ее словам, тромбы могут закупоривать сосуды матки, плаценты, что приводит к прекращению развития и гибели плода. Также это опасно для жизни будущей матери.
"У будущих матерей с лишним весом, сахарным диабетом, гипертензией и другими серьезными патологиями риск возникновения тромбоза увеличивается в несколько раз", – отметила Каплина.
По словам специалиста, риску возникновения тромбоза также подвержены женщины с поздней беременностью, многоплодной переменностью, ЭКО, системной красной волчанкой и другими заболеваниями.
Каплина посоветовала при отсутствии противопоказаний заниматься посильными видами спорта, больше гулять, ходить пешком, плавать в бассейне, ходить на фитнес для беременных.
Она добавила, что также нужно пить не менее двух литров чистой воды ежедневно, делать упражнения для ног, при увеличенных венах носить компрессионные чулки.
Ранее ортодонт Сергей Ковальчук рассказал, что посещение стоматолога беременным женщинам может стать причиной возникновения тех или иных осложнений на организм. По его словам, проходить лечение у стоматолога следует на этапе планирования ребенка.
Ортодонт порекомендовал посетить врача тогда, когда женщина находится на втором триместре беременности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: