Врач рассказала о смертельном заболевании беременных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности, гемостазиолог Ольга Каплина рассказала о смертельном заболевании беременных. По ее словам, тромбоз может привести к закупорке сосудов плаценты и гибели плода, сообщает "Лента.ру".

Врач пояснила, что во время беременности повышается риск тромбозов и заболеваний, связанных со свертываемостью крови. В этот период, по ее словам, тромбы могут закупоривать сосуды матки, плаценты, что приводит к прекращению развития и гибели плода. Также это опасно для жизни будущей матери.

"У будущих матерей с лишним весом, сахарным диабетом, гипертензией и другими серьезными патологиями риск возникновения тромбоза увеличивается в несколько раз", – отметила Каплина.

По словам специалиста, риску возникновения тромбоза также подвержены женщины с поздней беременностью, многоплодной переменностью, ЭКО, системной красной волчанкой и другими заболеваниями.

Каплина посоветовала при отсутствии противопоказаний заниматься посильными видами спорта, больше гулять, ходить пешком, плавать в бассейне, ходить на фитнес для беременных.

Она добавила, что также нужно пить не менее двух литров чистой воды ежедневно, делать упражнения для ног, при увеличенных венах носить компрессионные чулки.

Ранее ортодонт Сергей Ковальчук рассказал, что посещение стоматолога беременным женщинам может стать причиной возникновения тех или иных осложнений на организм. По его словам, проходить лечение у стоматолога следует на этапе планирования ребенка.

Ортодонт порекомендовал посетить врача тогда, когда женщина находится на втором триместре беременности.