Фото: depositphotos/kasto

Пассажира рейса Хабаровск-Москва сняли с самолета за дебош еще до вылета. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Как рассказали в ведомстве Агентству "Москва", 39-летний мужчина в бизнес-классе вел себя некорректно по отношению к бортпроводнику, игнорировал просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту и выражался грубой нецензурной бранью.

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Хабаровска доставили нарушителя в дежурную часть. Там на авиадебошира составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".

Ранее сообщалось, что пассажир авиарейса Новосибирск – Баку пригрозил взорвать самолет, после того как его отказались пересадить в бизнес-класс. После проверки взрывчатых веществ и устройств на борту самолета полицейские не обнаружили. В управлении МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу сообщили, что возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В 2018 году российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.

Согласно новым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может отказать в перевозке тем пассажирам, которые ранее были внесены "в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена".