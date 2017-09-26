Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

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Министерство труда и соцзащиты РФ составило топ-10 высокооплачиваемых должностей, которые были вакантны в первой половине 2017 года. Рейтинг возглавил капитан океанского судна с зарплатой 500 тысяч рублей соответственно, сообщает газета "Известия".

Второе место занял командир воздушного судна, который получает 320 тысяч рублей. На третьем месте оказалась должность главного технолога золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тысяч рублей.

В рейтинг также включили главного тренера по хоккею (300 тысяч рублей), начальника строительного участка (250 тысяч рублей), врач-стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер (200 тысяч рублей), инженер-электрик (195 тысяч рублей) и аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тысяч рублей).

Средняя зарплата по стране в этот период составляла 38,7 тысячи рублей, что на 7,3 процента больше относительно того же периода 2016 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат квалифицированных и уникальных специалистов, связанный с кадровым дефицитом из-за демографического кризиса.

Ранее Минтруд опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими и низкими зарплатами за 2016 год. Больше всего получали специалисты финансовой сферы – 78,3 тысячи рублей, а меньше всего – в сельском хозяйстве – 21,4 тысячи рублей.