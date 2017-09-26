Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Фото: depositphotos/SimpleFoto
Министерство труда и соцзащиты РФ составило топ-10 высокооплачиваемых должностей, которые были вакантны в первой половине 2017 года. Рейтинг возглавил капитан океанского судна с зарплатой 500 тысяч рублей соответственно, сообщает газета "Известия".
Второе место занял командир воздушного судна, который получает 320 тысяч рублей. На третьем месте оказалась должность главного технолога золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тысяч рублей.
В рейтинг также включили главного тренера по хоккею (300 тысяч рублей), начальника строительного участка (250 тысяч рублей), врач-стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер (200 тысяч рублей), инженер-электрик (195 тысяч рублей) и аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тысяч рублей).
Средняя зарплата по стране в этот период составляла 38,7 тысячи рублей, что на 7,3 процента больше относительно того же периода 2016 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат квалифицированных и уникальных специалистов, связанный с кадровым дефицитом из-за демографического кризиса.
Ранее Минтруд опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими и низкими зарплатами за 2016 год. Больше всего получали специалисты финансовой сферы – 78,3 тысячи рублей, а меньше всего – в сельском хозяйстве – 21,4 тысячи рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: