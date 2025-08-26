Ростехнадзор опроверг массовую остановку эскалаторов в ТЦ с 1 сентября

Фото: 123RF/diczman27

Массовой остановки эскалаторов в российских торговых центрах с 1 сентября не ожидается, заявил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

По его словам, предполагаемые остановки будут полностью на совести эксплуатирующих организаций. Так эксперт прокомментировал публикацию в СМИ о том, что эскалаторы и траволаторы, расположенные в коммерческих объектах, могут остановиться в начале осени. В публикации уточнялось, что формально владельцы ТЦ должны приостановить работу эскалаторов из-за невозможности проводить техосвидетельствование по новым правилам, то есть каждый год.

В СМИ отмечали, что после вступления новых правил была отменена прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций, а новая система так и не появилась.

"Механизм освидетельствования есть. Испытательные лаборатории имеют возможность подать заявление (в Росаккредитацию) на расширение области аккредитации на основании самостоятельно разработанных методик выполнения проверок и испытаний", – заявил в ответ Виль в своем телеграм-канале.

Он добавил, что прежние положения технического освидетельствования были исключены из-за замечаний Минэкономразвития, так как Ростехнадзор не имеет права разрабатывать требования к экспертным организациям. При этом к сфере деятельности Ростехнадзора также не относится разработка методик и методов освидетельствования эскалаторов.

"Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, является Минэкономразвития", – указал представитель Ростехнадзора.

Ранее сообщалось, что свыше 2,1 тысячи лифтов заменили в Москве в этом году в рамках программы капитального ремонта. За время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 50 тысяч лифтов. В 2025 году оборудуют свыше 4,2 тысячи подъемников, половина из них уже установлена.

