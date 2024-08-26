МЧС предупредило о тумане в Подмосковье в ночь на 26 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман ожидается на территории некоторых районов Московской области с 0 до 9 часов 26 августа, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Так, местами в области ожидается туман с видимостью от 700 до 200 метров. Поэтому граждан призвали быть особенно внимательными при нахождении на улице. В случае возникновения любого происшествия стоит незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб.

Сейчас над центром европейской части РФ установилась "июльская" погода. Ожидается, что воздух с воскресенья до среды, с 25 по 28 августа, будет прогреваться до 35 и 30 градусов. По данным синоптиков, это на 5 градусов выше нормы для конца лета.

