В Госдуме прокомментировали планы Минтруда изменить правила начисления выплат на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что необходимо продолжать менять критерии начисления социальных выплат нуждающимся слоям населения – детям от 3 до 7 лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

"Наличие квартиры в Москве и наличие двух квартир где-нибудь в заброшенном поселке в районе Крайнего Севера – это две большие разницы", – сказала Бессараб в беседе с RT.

По мнению депутата, неликвидную недвижимость, которая не поддается продаже (находится в продаже более года), нельзя учитывать как критерий, снимающий с семьи статус нуждающихся. Также Бессараб предложила создать комиссию регионального уровня, которая будет рассматривать отдельные случаи семей, претендующих на статус нуждающихся в помощи.

Ранее в Минтруде сообщили о планах поменять правила начисления социальных выплат на детей. Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сказала, что ведомство постоянно анализирует обратную связь от граждан, получающих соцподдержку. Она пояснила, что изменения коснутся имущества, которым владеют претендующие на помощь. В частности, сейчас семье с двумя машинами соцпомощь недоступна. По новым правилам автомобили не будут учитываться, если находятся в розыске или под арестом.