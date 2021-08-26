В Госдуме прокомментировали планы Минтруда изменить правила начисления выплат на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что необходимо продолжать менять критерии начисления социальных выплат нуждающимся слоям населения – детям от 3 до 7 лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
"Наличие квартиры в Москве и наличие двух квартир где-нибудь в заброшенном поселке в районе Крайнего Севера – это две большие разницы", – сказала Бессараб в беседе с RT.
По мнению депутата, неликвидную недвижимость, которая не поддается продаже (находится в продаже более года), нельзя учитывать как критерий, снимающий с семьи статус нуждающихся. Также Бессараб предложила создать комиссию регионального уровня, которая будет рассматривать отдельные случаи семей, претендующих на статус нуждающихся в помощи.
Ранее в Минтруде сообщили о планах поменять правила начисления социальных выплат на детей. Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сказала, что ведомство постоянно анализирует обратную связь от граждан, получающих соцподдержку. Она пояснила, что изменения коснутся имущества, которым владеют претендующие на помощь. В частности, сейчас семье с двумя машинами соцпомощь недоступна. По новым правилам автомобили не будут учитываться, если находятся в розыске или под арестом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: