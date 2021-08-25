43 миллиона пенсионеров получат разовые выплаты – Минтруд

43 миллиона пенсионеров получат разовые выплаты, подсчитал Минтруд. Их начислят всем категориям, в том числе работающим и военным пенсионерам.

Все расходы – порядка 500 миллиардов – планируют покрыть за счет прибыли бюджета в этом году. Кроме того, по 15 тысяч рублей получат все военнослужащие.

Накануне Владимир Путин предложил другие разовые выплаты – для сотрудников правоохранительных органов и курсантов военных училищ. При этом президент считает, что размер выплат должен быть одинаковым для всех, "вне зависимости от количества звезд на погонах", – по 15 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.