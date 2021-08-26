В Минтруде планируют поменять правила начисления соцвыплат

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В Минтруде планируют поменять правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам замминистра труда и соцзащиты Ольги Баталиной, Минтруд постоянно анализирует обратную связь от граждан, получающих соцподдержку. Он пояснила, что изменения коснутся имущества, которым владеют претендующие на помощь.

В частности, сейчас семье с двумя машинами соцпомощь недоступна. По новым правилам автомобили не будут учитываться, если находятся в розыске или под арестом.

"Эти изменения будут внесены до конца года", – заявила Баталина.

Пособия на детей от трех до семи лет выплачиваются в зависимости от доходов семьи. Выплата может составлять от 50 до 100% величины прожиточного минимума, установленного в субъекте федерации.

Пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и родителей-одиночек составляет половину регионального прожиточного минимума. Для определения действительно нуждающихся в выплатах власти проверяют движимое и недвижимое имущество, а также наличие банковских вкладов.

Ранее стало известно, что родители российских школьников могут получить 10 тысяч рублей к 1 сентября. Деньги начали перечислять 2 августа. Это почти на две недели раньше, чем планировалось. При этом прием заявлений продолжится до 1 ноября 2021 года.

Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение.