Три региона Дальнего Востока предложили соединить новой трассой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области хотят соединить новой трассой, сообщает газета "Известия". Предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря прорабатывается в Совете Федерации.

Ожидается, что протяженность трассы составит около 1,5 тысячи километров. На ее строительство потребуется около 90 миллиардов рублей. Не исключено, что участие в строительстве этой дороги могут принять инвесторы. Инициативу обсудят с Минтрансом и Минвостокразвития и предложат включить в национальную программу развития Дальнего Востока в сентябре.

Сегодня доехать из Магадана до Хабаровска или Благовещенска можно через Якутию. Дорога занимает много времени из-за объезда. Кроме того, экстремальные климатические условия часто приводят к ДТП, а качество полотна далеко от идеала.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов считает, что решение позволит не только улучшить транспортную логистику между данными регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Это позволит снизить стоимость доставки товаров и сделать жизнь в Магадане дешевле.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москве отремонтируют 923 дороги общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что сейчас в городе ведутся работы по подготовке дорог к осенне-зимнему периоду.

Заммэра напомнил, что из-за ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой, ремонтные работы начались на два месяца позже. Несмотря на это, весь запланированный объем будет выполнен в установленный срок, то есть в октябре, пообещал он.

