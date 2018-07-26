Первая в столице VR-лаборатория откроется осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первая в столице VR-лаборатория по созданию программ виртуальной реальности откроется осенью на базе компании "Электронная Москва". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В лаборатории будут создавать исторические квесты для школьников. Тренажеры с виртуальной реальностью помогают повысить эффективность обучения больше чем в два раза.

"Мы надеемся, что городская виртуальная лаборатория станет флагманом по созданию VR-продукции в столице. Пока этот рынок только начинает развиваться у нас в стране, пока большую часть контента создают зарубежные компании. Помимо образовательного контента, в лаборатории будут создавать обучающие программы для коммерческих компаний", – рассказал представитель АО "Электронная Москва" Артур Газиев.

Отмечается, что с помощью специальной программы и очков виртуальной реальности инженеры будут учить собирать и разбирать сложные детали. Также VR-технологии позволят нескольким специалистам участвовать в проектировании одного объекта и устройства.

Ранее в Госдуме предложили создать в стране министерство новых технологий и виртуальной реальности. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что создание профильного ведомства поможет России совершить прорыв и стать передовой державой в этой сфере. По словам парламентария, населению России будет полезна цифровизация. В частности, врачи с помощью VR смогут вести удаленный прием больных, а ученики школ смогут "полностью погружаться" в материал.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина уже с 2009 года применяет оцифровку коллекций. С помощью специального приложения дополненной реальности можно увидеть не только саму картину, но и всю дополнительную информацию о ней: инфракрасную съемку картины, скрытые подробности картины, снятые рентгеном, художественную реконструкцию произведения и другую информацию. Также приложение работает на базе очков дополненной реальности.