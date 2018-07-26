Законопроект о расширении списка редких болезней рассмотрят в третьем чтении

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Законопроект о расширении списка редких заболеваний, лечение которых предусмотрено федеральной программой "Семь высокозатратных нозологий", рассмотрят в третьем чтении в Госдуме 26 июля, передает Агентство "Москва".

Согласно пояснительной записке, законодательная инициатива направлена на передачу полномочия по обеспечению лекарствами граждан федеральному органу исполнительной власти.

В настоящий момент в список жизнеугрожающих и хронически прогрессирующих орфанных заболеваний включены гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз (тип I, II, VI).

Орфанные заболевания – это группа редких болезней, в большинстве своем обусловленных генетическими отклонениями. Такие заболевания чаще всего проявляются уже в детстве.

Из федерального бюджета финансируются лекарства для заболеваний из федеральной программы "Семь высокозатратных нозологий". За другие 24 нозологии ответственность лежит на регионах.

Программа "Семь высокозатратных нозологий" реализуется в России с 2008 года. Ее главная идея – централизация закупок лекарств для лечения наиболее дорогостоящих заболеваний за счет средств федерального бюджета.

Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента Советом Федерации.