Синоптик предупредил о понижении температуры в Москве в эти выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В эти выходные, 27 и 28 мая, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, но дождей станет меньше, заявил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

"В выходные в Москве и Подмосковье мы ожидаем другую воздушную массу, уже не такую теплую и влагонасыщенную, как в последние дни. То есть в пятницу (26 мая. – Прим. ред.) будет последний теплый день", – сказал он.

Синоптик добавил, что 27 мая в столицу придет северо-западный ветер, температура воздуха не поднимется выше 22 градусов. 28 мая температура опустится до 18 градусов тепла.

"Осадки маловероятны, возможны локальные и несущественные", – рассказал Шувалов.

Атмосферное давление повысится до 751–753 миллиметров ртутного столба, резюмировал синоптик.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов заявлял, что в начале летнего сезона в Москве и Подмосковье наступает период ураганов.

При этом, по его словам, в ближайшие дни ураганы в столичном регионе ждать не стоит. Как правило, ураган и сильный ветер прогнозируется после устойчивых высоких температур летом, когда воздух наполняется влагой, объяснил он.

