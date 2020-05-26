В штате Нью-Йорк скончались 73 человека с COVID-19

Фото: ТАСС/AP/John Minchillo

Число жертв коронавирусной инфекции за сутки в американском штате Нью-Йорк впервые после пика упало до 73. Днем ранее умерли 96 человек, заявил губернатор Эндрю Куомо, передает РИА Новости.

"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ снижается, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось до самого низкого уровня с тех пор, как появился этот показатель – всего около 200", – сообщил Куомо на пресс-конференции. Так, всего в штате от коронавируса скончались 23 488 человек.

Ранее самолет с грузом аппаратов искусственной вентиляции легких прибыл в РФ из США. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Штаты направляют их на безвозмездной основе.

Ранее стало известно, что число случаев коронавируса в мире превысило 5,5 миллиона человек. Больше всего выявленных случаев зафиксировано в США, Бразилии и России.

Согласно последним данным ВОЗ, более 342 тысячи человек скончалось. В России выявлено 362 342 случая COVID-19, вылечились 131 129 человек, скончались 3 807.