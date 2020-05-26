Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Нью-Йорк

15:00
Фото: ТАСС/Daniel Leal-Olivas/PA Wire/PA Images
Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым с сыном Арчи Маунтбеттен-Виндзором уже несколько месяцев живут в калифорнийском особняке. Однако пара может переехать в Нью-Йорк, сообщает "Экспресс-газета".
Королевский биограф Бриттани Барджер заявила, что это может произойти сразу после того, как будут сняты ограничения на передвижения внутри страны.
Биограф выразила мнение, что папарацци устроили в Калифорнии настоящую охоту на принца и его супругу.
По ее словам, некоторые переезжают из Голливуда в Нэшвилл, чтобы скрыться от папарацци.
"Нэшвилл великий город, но я не думаю, что он будет на радаре Сассексов. Я думаю, что наиболее вероятен Нью-Йорк", – отметила Барджер.
Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес, где приобрели голливудский особняк, который до этого пренадлежал нескольким актерам. Предполагается, что на переезде в США настояла герцогиня Сассекская, поскольку там живет ее мать.
31 марта супруги официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. Отмечалось, что возлюбленные приступили к активному поиску работы. В частности, Маркл захотела попробовать себя в кинематографе.
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