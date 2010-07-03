Ремчукова избрали главой Общественной палаты Москвы

Главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова вновь переизбрали на должность председателя Общественной палаты столицы, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала член Палаты Инесса Пученкова, в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания председателя Общественной палаты Москвы третьего созыва была внесена кандидатура Ремчукова. В результате за него проголосовал 41 человек, а один – против.

Ранее Общественная палата утвердила свой новый состав на ближайшие три года. 30 членов нового созыва утвердили Сергей Собянин и Мосгордума, а оставшуюся треть созыва избрали уже члены ОП Москвы.

В Общественную палату вошли писатель Сергей Минаев, председатель Общероссийской общественной молодежной организации "Студенты России" Олег Зоря, вице-президент центра развития научных, творческих и социально-значимых программ "Молодая столица" Вадим Ковалев, экс-заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух и другие.