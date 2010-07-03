Утвержден новый состав Общественной палаты Москвы

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Новый состав Общественной палаты Москвы утвержден на ближайшие три года, передает Агентство "Москва".

Перед этим 30 членов нового созыва утвердили Сергей Собянин и Мосгордума. Оставшуюся треть участников избрали на заседании ОП.

В Общественную палату вошли писатель Сергей Минаев, председатель Общероссийской общественной молодежной организации "Студенты России" Олег Зоря, вице-президент центра развития научных, творческих и социально-значимых программ "Молодая столица" Вадим Ковалев, экс-заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух и другие.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова поприветствовала избранных членов созыва и выразила надежду на плодотворную совместную работу.

"Будем вместе работать на благо города и наших горожан. И до встречи на первом заседании", – отметила Драгунова.

В начале марта в Москве подвели итоги работы Общественной палаты второго созыва. Среди обсуждаемых вопросов была национальная политика столицы.