Желтый уровень опасности объявлен в столице на 26–27 апреля

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице на 26–27 апреля в связи с высоким риском возникновения пожаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.
"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в пятницу воздух в городе прогреется до +22–24 градусов, а по области – до +19–24 градусов. В субботу погода существенно не поменяется, температура воздуха останется на прежних отметках.
Ранее синоптики сообщали о кратковременных дождях и грозах в ночь на воскресенье, 28 апреля. При этом синоптики предупредили, что в начале следующей недели в столице ожидаются ночные заморозки с температурой воздуха до минус 3 градусов.
"Утро": теплая погода ожидается в столичном регионе 26 апреля
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