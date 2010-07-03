Желтый уровень опасности объявлен в столице на 26–27 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице на 26–27 апреля в связи с высоким риском возникновения пожаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в пятницу воздух в городе прогреется до +22–24 градусов, а по области – до +19–24 градусов. В субботу погода существенно не поменяется, температура воздуха останется на прежних отметках.

Ранее синоптики сообщали о кратковременных дождях и грозах в ночь на воскресенье, 28 апреля. При этом синоптики предупредили, что в начале следующей недели в столице ожидаются ночные заморозки с температурой воздуха до минус 3 градусов.