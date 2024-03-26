26 марта, 13:54События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную новому проекту "Бессмертного полка"
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
27 марта в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, на которой будет дан старт новому проекту "Бессмертного полка России" "Мы этой памяти верны".
О проекте, его целях и участниках расскажут:
- сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева;
- руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина;
- актер Михаил Мамаев;
- заслуженный артист ЛНР Сергей Чуцков.
Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.