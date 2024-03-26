Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную новому проекту "Бессмертного полка"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

27 марта в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, на которой будет дан старт новому проекту "Бессмертного полка России" "Мы этой памяти верны".

О проекте, его целях и участниках расскажут:



сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева;

руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина;

актер Михаил Мамаев;

заслуженный артист ЛНР Сергей Чуцков.

Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.