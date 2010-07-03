Количество справок для оформления льгот многодетным семьям предложили сократить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Совете Федерации выступили за сокращение справок для оформления льгот многодетным семьям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Председатель Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов заявил, что на данный момент система выдачи льготных справок сложная и порой вовсе не обоснованная. "На каждую льготу нужно в разные инстанции нести одни и те же документы", – отмечает политик.

Сенатор также отметил, что некоторые центры госуслуг принимают документы только на отдельный район, тем самым усложняется система получения льгот для семей, проживающих не по адресу. Именно поэтому необходимо сократить перечень документов, чтобы для многодетных семей эта услуга стала более востребована.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что необходимо создать правовую базу для развития системы поддержки многодетных семей. "Без законодательного фундамента, к сожалению, это развивается достаточно непросто", – подчеркнула детский омбудсмен.