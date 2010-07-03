СПЧ разбирается с ситуацией в роддоме в Башкирии

В Совете по правам человека при президенте РФ разбираются с ситуацией, которая сложилась в родильном доме башкирского Салавата. Акушеры и врачи роддома рассмеялись, услышав среднюю зарплату по больнице, названную руководством. Об этом РИА Новости сообщила член СПЧ Наталия Евдокимова.
Речь идет о единственном роддоме города Салават, который в 2017 году власти Башкирии передали частной компании на 23 года по концессионному соглашению.
"Всем хочется показать что-то лучшее. И здесь главврач, скорее всего, озвучила среднюю зарплату врачей, но сделал неправильный математический подсчет. Зарплаты акушеров в данном роддоме намного ниже, чем было заявлено", – сказала Евдокимова.
Она отметила, что в медучреждении не выполняются указы президента о повышении зарплаты, а также имеются другие проблемы.
"У медработников нет страховых льгот, это ведет к увольнениям, известно, что за последние месяцы сильно упала зарплата. Утечка кадров ведет к увеличению нагрузки на оставшихся специалистов, что тоже становится причиной новых увольнений", – отметила Евдокимова.
По ее словам, 27 марта в Уфе планирует встретиться с представителями властей региона, чтобы обсудить сложившуюся в роддоме обстановку.
Ранее врачи Салаватского роддома в Башкирии рассмеялись, услышав среднюю зарплату по больнице, названную руководством. Присутствующие в зале медики встретили цифры аплодисментами, смехом и свистом. Таким образом медики дали понять, что названные суммы завышены и не соответствуют действительности.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.