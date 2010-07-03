СПЧ разбирается с ситуацией в роддоме в Башкирии

В Совете по правам человека при президенте РФ разбираются с ситуацией, которая сложилась в родильном доме башкирского Салавата. Акушеры и врачи роддома рассмеялись, услышав среднюю зарплату по больнице, названную руководством. Об этом РИА Новости сообщила член СПЧ Наталия Евдокимова.

Речь идет о единственном роддоме города Салават, который в 2017 году власти Башкирии передали частной компании на 23 года по концессионному соглашению.

"Всем хочется показать что-то лучшее. И здесь главврач, скорее всего, озвучила среднюю зарплату врачей, но сделал неправильный математический подсчет. Зарплаты акушеров в данном роддоме намного ниже, чем было заявлено", – сказала Евдокимова.

Она отметила, что в медучреждении не выполняются указы президента о повышении зарплаты, а также имеются другие проблемы.

"У медработников нет страховых льгот, это ведет к увольнениям, известно, что за последние месяцы сильно упала зарплата. Утечка кадров ведет к увеличению нагрузки на оставшихся специалистов, что тоже становится причиной новых увольнений", – отметила Евдокимова.

По ее словам, 27 марта в Уфе планирует встретиться с представителями властей региона, чтобы обсудить сложившуюся в роддоме обстановку.

Ранее врачи Салаватского роддома в Башкирии рассмеялись, услышав среднюю зарплату по больнице, названную руководством. Присутствующие в зале медики встретили цифры аплодисментами, смехом и свистом. Таким образом медики дали понять, что названные суммы завышены и не соответствуют действительности.