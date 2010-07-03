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15:49

Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по роддому

общество медицина

15:49

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Фото: www.youtube.com

Врачи Салаватского роддома в Башкирии рассмеялись, услышав среднюю зарплату по больнице, названную руководством на встрече с членом Совета по правам человека Наталии Евдокимовой. Видео со встречи опубликовано в Youtube.

"Зарплата у врачей в роддоме 61 тысяча, две десятых. Это средняя. У неонатологов – 66,5. У акушерок – 35,4. У детских медсестер – 29,5. У младшего медперсонала – 21,3", – рассказала директор роддома Альбина Фатыхова по просьбе представителя СПЧ.

Присутствующие в зале медики встретили цифры аплодисментами, смехом и свистом. Таким образом медики дали понять, что названные суммы завышены и не соответствую действительности.


По данным Росстата зарплата российских врачей в 2018 году выросла на 24% по сравнению с предыдущим годом. Средняя зарплата врачей в минувшем году составила 56 445 рублей против 75 007 рублей в 2018 году.

Самая высокая зарплата у врачей на Чукотке. Здесь медики получают свыше 180 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше получают врачи в Ямало-Ненецком АО. На третьем месте расположился Ненецкий АО (158 тысяч рублей).

общество медицина

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