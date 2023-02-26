В РФ за сутки выявили 9 574 случая заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 9 574 случая заражения COVID-19. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки госпитализировали 880 человек, что на 13,5% больше, чем с предшествующим днем. Умер из-за недуга 31 пациент, а выздоровели – 9 774, что на 12,8% меньше в сравнении с 25 февраля.

Рост количества госпитализаций зафиксировали в 40 российских субъектах, снижение – в 28 регионах. Обстановка с заболеваемость не изменилась в 17 регионах.

Ранее в ВОЗ не подтвердили информацию о прекращении исследований происхождения COVID-19. Подобные сообщения появились в научном журнале Nature со ссылкой на эксперта организации Марию ван Керкхове.

Так, по данным издания, сначала специалисты планировали строить работу поэтапно, однако сейчас от этой стратегии пришлось отказаться.

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