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26 февраля, 19:54

Шведскую академию покинула секретарь после скандала с Нобелевской премией

общество за рубежом

26 февраля, 19:54

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Фото: ТАСС/Zuma/Ibl Bildby/Patrik C Ã–Sterberg

Постоянный секретарь присуждающей Нобелевскую премию в области литературы Шведской академии Сара Даниус покидает свой пост, сообщает ТАСС.

Как отмечено в пресс-релизе, шведская академия посчитала, что были объективные причины для досрочного прекращения работы Даниус. Академия попросила извинения за инцидент вокруг решения Даниус уйти со своего поста в прошлом году, который привел к "заряженной эмоциями полемике и путанице в различных вопросах".

В прошлом году 18 женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Шведская академия провела расследование. Выяснилось, что некоторые из академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем также обвиняли Арно.

После этого несколько литераторов, постоянный секретарь Сара Даниус и Катарина Фростенсон заявили об уходе. Академия решила перенести присуждение премии 2018 года на следующий год, признав, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандалов.

общество за рубежом

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