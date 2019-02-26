Шведскую академию покинула секретарь после скандала с Нобелевской премией

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Постоянный секретарь присуждающей Нобелевскую премию в области литературы Шведской академии Сара Даниус покидает свой пост, сообщает ТАСС.

Как отмечено в пресс-релизе, шведская академия посчитала, что были объективные причины для досрочного прекращения работы Даниус. Академия попросила извинения за инцидент вокруг решения Даниус уйти со своего поста в прошлом году, который привел к "заряженной эмоциями полемике и путанице в различных вопросах".

В прошлом году 18 женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Шведская академия провела расследование. Выяснилось, что некоторые из академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем также обвиняли Арно.

После этого несколько литераторов, постоянный секретарь Сара Даниус и Катарина Фростенсон заявили об уходе. Академия решила перенести присуждение премии 2018 года на следующий год, признав, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандалов.