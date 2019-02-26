На Урале лежачему подростку-инвалиду пришла повестка в военкомат

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Подростку из Екатеринбурга, с рождения прикованному к кровати, пришла повестка в военный комиссариат, сообщает ТАСС. У мальчика церебральный паралич и шунтированная гидроцефалия.

Позже сотрудники уральского военкомата объяснили инцидент. По их словам, на первоначальную постановку на воинский учет вызывают потенциальных призывников в соответствии со списками, которые подают министерство образования и ТСЖ по месту прописки. В этих списках не значится, болен человек или здоров.

В ведомстве добавили, что маме подростка нужно принести документы, подтверждающие инвалидность ее мальчика и сделать соответствующую отметку в личном деле.

Владимир Путин подписал закон о возможности воинского учета по месту фактического проживания, а не по прописке. Ранее закон приняла нижняя палата парламента. При визите в военкомат граждане должны иметь справку с места учебы или места работы.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, этот закон "упорядочит процесс" постановки на учет. По его словам, проблемы создают те, кто, пытаясь уйти от призыва в армию, уезжают "погостить к бабушкам и дедушкам". А когда приходит повестка по месту жительства, родители не сообщают, куда уехал призывник.