В Москве прошла церемония прощания со звездным парикмахером Долорес Кондрашовой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве состоялась церемония прощания с российским и советским звездным парикмахером, дизайнером Долорес Кондрашовой. Прощание прошло в ритуальном зале в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом сообщает ТАСС.

Среди гостей церемонии были замечены трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина и жена дизайнера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина.

Кондрашова скончалась в столичной больнице в возрасте 86 лет. О ее смерти стало известно в понедельник, 23 января.

Знаменитый парикмахер родилась 24 ноября 1936 года в Баку. Всю свою жизнь работала парикмахером и модельером. Являлась основателем Союза парикмахеров и косметологов России, первого журнала для парикмахеров и косметологов "Долорес" и салона "Велла-Долорес".

Кондрашова – заслуженный деятель искусств РФ и заслуженный работник бытового обслуживания населения РФ.

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