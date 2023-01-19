Фото: ТАСС/EPA/ANGELO CARCONI

Известную актрису Джину Лоллобриджиду похоронили в Италии, сообщает ТАСС.

Панихида прошла в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто на Пьяцца-дель-Пополо в Риме. На церемонии присутствовало большое количество людей.

После панихиды в зале римской мэрии прошло прощание с Лоллобриджидей. С актрисой пришла попрощаться премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик назвала актрису "лицом Италии в мире".

Также на похоронах присутствовали ее сын Андреа Милко от брака с Милко Скофичем, внук Димитрий, экс-супруг Хавьер Ригау, с кем брак не был зарегистрирован. Кроме этого, попрощаться пришел ее ассистент Андреа Пьяццолла.

"Звезду проводили аплодисментами все присутствующие. Среди них – группа элитного подразделения пехотных войск – стрелки-берсальеры, которые считали Лоллобриджиду своей покровительницей", – уточнили в сообщении.

Итальянская киноактриса София Лорен также присутствовала на похоронах Лоллобриджиды. На венке, который принесла Лорен было написано: "Дорогая Джина, твое тело погасло, но свет твоей звезды будет освещать нас и наши сердца всегда. Я тебя люблю, Джина. София".

Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Причины смерти актрисы не уточняются. Сообщается, что осенью 2022 года она перенесла операцию после перелома бедра со смещением.

Актриса родилась 4 июля 1927 года в итальянском регионе Лацио. Среди наиболее известных кинокартин с ее участием – "Ночные красавицы", "Хлеб, любовь и фантазия", "Собор Парижской Богоматери", "Король, дама, валет".

В Риме началась церемония прощания с актрисой Джиной Лоллобриджидой

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