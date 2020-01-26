Свыше 50 тысяч человек отпраздновали День студента на площадках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 50 тысяч человек посетили праздничные мероприятия в Москве, посвященные Дню студента. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

"Праздничные мероприятия прошли более чем на 80 площадках в разных округах города. Их посетили более 50 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для студентов и Татьян были организованы флешмобы, дискотеки и различные концертные программы.

Наиболее запоминающимся оказался флешмоб, в рамках которого студенты 10 столичных вузов развернули 40-метровую зачетную книжку, которую составили при помощи синих табличек. Общая площадь зачетки составила 500 квадратных метров.

"Это один из самых важных для Москвы праздников. И стартовал он в по-настоящему культовом для каждого студента месте – на Воробьевых горах, напротив МГУ, которому сегодня исполнилось 265 лет", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Также в праздничную программу вошло катание на коньках и тюбингах, которое для виновников праздника было бесплатным.

Помимо этого привычные кегли для керлинга в соревнованиях для учащихся были заменены чайником, тазиком и ботинком. В заключение спортивных мероприятий была предложена культурная программа с концертами успешных и талантливых студентов.