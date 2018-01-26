Жители РФ смогут пожаловаться на задержку зарплаты через приложение

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В мобильном приложении "Я – инспектор" можно пожаловаться на задержку зарплату. Такую функцию в сервис добавила Федеральная служба по труду и занятости.

По словам замначальника управления проектов информатизации в сфере труда и занятости Роструда Виталия Лосева, теперь в приложении появились темы "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством", сообщает Агентство "Москва".

Работник или его представитель теперь может со своего телефона заявить о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования, добавил Лосев. Приложение бесплатно, скачать его можно из магазинов App Store и Google Play.