Правительство выделит 14,5 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам

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Правительство одобрило выделение 14,5 миллиарда рублей на повышение оплаты труда бюджетников. Соответствующая информация размещена на сайте кабинета министров.
"Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений", – говорится в документе.
В декабре 2017 года в Министерстве финансов России заявили, что в 2018 году из федерального бюджета будет направлено 32,5 миллиарда рублей на индексацию заработной платы бюджетников. Тогда в ведомстве отметили, что в 2018, 2019 и 2020 годах заработная плата бюджетников будет проиндексирована на 4 процента.
Ранее сообщалось, что правительство России распорядилось увеличить с 1 января 2018 года зарплату работников федеральных учреждений на четыре процента.
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