Минфин назвал сумму, которую выделят на индексацию зарплат для бюджетников

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В Министерстве финансов России заявили, что в 2018 году из федерального бюджета будет направлено 32,5 миллиарда рублей на индексацию заработной платы бюджетников, сообщает "Газета.ру".

В ведомстве отметили, что в 2018, 2019 и 2020 годах заработная плата бюджетников будет проиндексирована на 4%.

Ранее сообщалось, что правительство России распорядилось увеличить с 1 января 2018 года зарплату работников федеральных учреждений на четыре процента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.