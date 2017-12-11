Кабмин распорядился об увеличении зарплат части бюджетников

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Правительство России распорядилось увеличить с 1 января 2018 года зарплату работников федеральных учреждений на четыре процента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее аналогичный документ, на такой же процент увеличивающий зарплаты городским бюджетникам, подписал Сергей Собянин. Индексация произойдет с начала 2018 года.

Кроме того, стало известно, что кабмин предусмотрел увеличение зарплат работникам культуры. На эти цели из резервного фонда выделили 208,4 миллиона рублей.

Еще пять миллиардов выделены на повышение зарплат бюджетников в научных сферах и образовании, а также медицине.