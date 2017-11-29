Работникам культуры повысят зарплату

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Дополнительные средства на повышение зарплат сотрудников федеральных государственных учреждений культуры выделены правительством. Кабмин предусмотрел использование 208,4 миллиона рублей для этих целей из резервного фонда.

Дополнительные средства обеспечат необходимые темпы роста среднемесячного дохода для достижения в этом году планового показателя зарплаты у работников культуры, сообщает "Российская газета".

Ранее стало известно, что более 11,5 миллиарда рублей направят на балансирование бюджетов 23 регионов России. Еще пять миллиардов выделены на повышение зарплат бюджетников. Речь идет о научных сотрудниках, работниках сферы образования и медработниках.

Соответствующие документы рассмотрели и одобрили на заседании правительства Российской Федерации 23 ноября 2017 года.