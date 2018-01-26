Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В субботу, 27 января, ожидается усиление ветра в столице. Из-за непогоды объявлен "желтый" уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

В течение дня будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду.

Температура составит от -4 до -6 градусов. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба, влажность – 84%.

"Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна. Этот же уровень объявлен в Тульской и Рязанской областях.