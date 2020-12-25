Католики отмечают Рождество Христово

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Католики, протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных, которые следуют Григорианскому календарю, отмечают 25 декабря Рождество Христово.
Папа Римский Франциск в своем послании народу назвал праздник универсальным, который, по его словам, привлекает внимание даже неверующих людей. Он призвал не сводить Рождество к "сугубо сентиментальному или потребительскому празднику".
"Рождество – это универсальный праздник, который привлекает даже неверующих. Однако христиане знают, что Рождество – это решающее событие, вечный огонь, зажженный Богом в мире, и его не заменить эфемерными вещами", – цитирует слова Папы Римского издание Vatican News.
Генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов в разговоре с РИА Новости призвал людей в Рождество и Новый год не только дарить друг другу теплые и добрые слова, но и доказывать это благородными действиями.
В ночь на 25 декабря в кафедральном соборе на Малой Грузинской верующие приехали встретить католическое Рождество и послушать праздничную мессу. Богослужение проходило в соборе в разные часы на пяти языках – русском, польском, английском, армянском и латинском.
Рождественская месса прошла в кафедральном соборе в Москве
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