Минфин предложил пересадить чиновников на такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минфин предложил использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников. Как сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, ведомство подготовило соответствующие предложения.

"Почему бы и нет", – приводит слова чиновника ТАСС. Силуанов добавил, что некоторое время назад такая работа проводилась в отношении Минфина.

По его словам, тогда выяснилось, что такси оказывается дороже, чем закупка автомобилей и наем водителей. Первый вице-премьера считает, что сейчас цены на такси изменились и стали более конкурентоспособными.

Ранее стало известно, что поездки в такси подорожали перед праздниками. Маркетологи заявили, что цены будут подниматься и дальше.