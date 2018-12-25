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15:09

Участники "Московского долголетия" установили новый рекорд

общество досуг Московское долголетие

15:09

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рекорд по количеству снежинок, сделанных за 30 минут, установили 200 участников проекта "Московское долголетие". За отведенное время они сделали 9631 снежинку, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Результат представителей старшего поколения зафиксировал гендиректор Международного агентства регистрации рекордов. Мероприятие проходило на празднике в парке "Сокольники", в котором в общей сложности поучаствовали свыше семи тысяч москвичей в возрасте. Для них провели мастер-классы, где научили делать игрушки из фетра, шапки Деда Мороза, снежные шары и рождественские венки.

Помимо прочего, в парке работали почта Деда Мороза и фотозоны. На празднике также наградили победителей конкурса "Лучшая снежинка".

"Участники нашли новых друзей, открыли и развили в себе новые способности. В следующем году проект будет продолжен и будут открыты новые направления", – сказал замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

На большом праздничном концерте выступили Дмитрий Маликов, Зара, Александр Буйнов, Ольга Кормухина, вокальный коллектив Russian Acapella Band и другие артисты. А в завершающем флешмобе под названием "Сияние долголетия" приняли участие свыше 200 человек.

Проект "Московское долголетие" стартовал в марте 2018 года. За несколько месяцев к нему присоединились 182 тысячи человек. Желающие пополнить ряды участников могут прийти любой центр социального обслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича.

Ранее Сергей Собянин принял решение продлить программу "Московское долголетие". Он подчеркнул, что проект ждет несколько нововведений. В частности, несмотря на повышение пенсионного возраста, участвовать по-прежнему смогут женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно.

В Сокольниках прошел зимний праздник "Московское долголетие"

общество досуг Московское долголетие

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