Минобрнауки РФ предупредило вузы об участившихся случаях мошенничества

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Министерство образования и науки РФ предупредило вузы об участившихся случаях мошенничества. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Уточняется, что сотрудникам образовательного учреждения поступает звонок в мессенджер, например Telegram или WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной экстремистской на территории РФ). Мошенники представляются руководителем университета, представителем Минобрнауки или сотрудниками спецслужб. После этого жертве угрожают и требуют перевести деньги на счет третьих лиц.

В ведомстве добавили, что иногда бывает и другая преступная схема: сначала поступает звонок якобы от ректора. По телефону жертве говорят, что скоро с ней свяжется сотрудник спецслужб, которому нужно оказать содействие. После этого звонит мошенник, представляясь работником ФСБ, и вымогает деньги.

"При этом звучит фраза: "Все должно остаться в тайне!" – говорится в сообщении.

Минобрнауки также назвало факторы, которые должны насторожить. Во-первых, сам звонок в мессенджере, если таким образом обычно не ведется коммуникация с руководством вуза. Во-вторых, если в разговоре просят перевести деньги и оставить все в тайне.

Министерство просит всех сотрудников вузов быть бдительными и не взаимодействовать с подозрительными людьми. Если звонок все-таки поступил, нужно доложить об этом руководству университета, заблокировать подозрительный аккаунт и номер телефона.

Ранее сообщалось, что Управление ФСБ по Москве и Московской области зафиксировало, что телефонные мошенники начали чаще пытаться обмануть сотрудников государственных учреждений, действуя якобы от имени правоохранительных органов РФ.

Отмечается, что злоумышленники используют технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях. От имени правоохранителей они направляют руководству госучреждений фейковые запросы в мессенджерах и требуют предоставить анкетные данные и сведения о доходах их сотрудников.

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